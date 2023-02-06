Землетрясения в Турции: Украина готова направить спасателей

14:31 06 февраля Киев, Украина

Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей, чтобы помочь ликвидировать последствия мощного землетрясения, унесшего жизни более 1300 человек в Турции и Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания", - написал Кулеба.

Что известно о землетрясениях в Турции 6 февраля