Землетрясения в Турции: Украина готова направить спасателей

Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей, чтобы помочь ликвидировать последствия мощного землетрясения, унесшего жизни более 1300 человек в Турции и Сирии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.
Что известно о землетрясениях в Турции 6 февраля
6 февраля на юго-востоке Турции и одновременно на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Как позже заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. По состоянию на 12:30 по Киеву, погибшими в обеих странах считаются более 1388 человек, ранено 5385. Днем в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,8 баллов, а затем еще одно магнитудой 5,7. Толчки ощущались в Ираке и Иране, а также в ОАЭ, Турции и Израиле.
Посольство Украины в Турции проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщили в МИДе.
Посольство Украины в Турции проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщили в МИДе.
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