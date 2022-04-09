Зеленые коридоры на 8 апреля

📍Донецкая область:
частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
📍Запорожская область:
эвакуационные автобусы, частный транспорт: Бердянск – Запорожье
эвакуационные автобусы, частный транспорт: Токмак – Запорожье
частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
📍Запорожская область:
эвакуационные автобусы, частный транспорт: Бердянск – Запорожье
эвакуационные автобусы, частный транспорт: Токмак – Запорожье
📌Место собрания: ул. Шевченко, 5
частный транспорт: Энергодар - Запорожье
частный транспорт: Мелитополь - Запорожье
📍Луганская область:
Северодонецк – Бахмут
📌 Место собрания: проспект Химиков, 28
Лисичанск – Бахмут
📌 Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
Попасная – Бахмут
📌 Место сбора: ул. Первомайская, 42
Горное – Бахмут
📌 Место сбора: ул. Гагарина, 13
Рубежное - Бахмут
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