Зеленые коридоры на 8 апреля

10:37 08 апреля Киев, Украина

📍Донецкая область:

частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

📍Запорожская область:

эвакуационные автобусы, частный транспорт: Бердянск – Запорожье

эвакуационные автобусы, частный транспорт: Токмак – Запорожье

📌Место собрания: ул. Шевченко, 5

частный транспорт: Энергодар - Запорожье

частный транспорт: Мелитополь - Запорожье

📍Луганская область:

Северодонецк – Бахмут
📌 Место собрания: проспект Химиков, 28

Лисичанск – Бахмут
📌 Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Попасная – Бахмут
📌 Место сбора: ул. Первомайская, 42

Горное – Бахмут
📌 Место сбора: ул. Гагарина, 13

Рубежное - Бахмут