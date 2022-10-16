Зеленского и украинский народ номинировали на главную награду Евросоюза в области прав человека

08:39 13 октября Киев, Украина

Среди списка номинантов премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "храбрый украинский народ в лице президента Владимира Зеленского".



Об этом сообщили в Европарламенте.



Премию Сахарова вручают с 1988 г. в четырех областях выдающимся лицам и организациям, защищающим права человека и основные свободы.



Кандидаты могут выдвигать политические группы, а также они должны получить поддержку не менее четырех десятков депутатов Европарламента.



Кроме "храброго украинского народа в лице президента Владимира Зеленского", поданного Европейской народной партией, номинантами премии стали:

Джулиан Ассанж – основатель WikiLeaks, которого Великобритания в этом году разрешила экстрадировать в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы за то, что опубликовал секретные документы, в частности, касающиеся расстрела мирных жителей американскими военными;

– основатель WikiLeaks, которого Великобритания в этом году разрешила экстрадировать в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы за то, что опубликовал секретные документы, в частности, касающиеся расстрела мирных жителей американскими военными; Колумбийская комиссия по установлению истины – организация, созданная для расследования случаев нарушения прав человека за более чем 50 лет гражданской войны в Колумбии, жертвами которой стали 450 тысяч человек;

– организация, созданная для расследования случаев нарушения прав человека за более чем 50 лет гражданской войны в Колумбии, жертвами которой стали 450 тысяч человек; Соня Гуажажара – бразильская активистка за права коренных народов и лидер «Союза коренных народов Бразилии», в который входят три сотни коренных этнических групп. Баллотировалась на пост президентки, а в этом году стала первой женщиной из коренных народов в должности федерального депутата нижней палаты Конгресса Бразилии. По версии журнала Time, является одной из сотни самых влиятельных людей в мире;

– бразильская активистка за права коренных народов и лидер «Союза коренных народов Бразилии», в который входят три сотни коренных этнических групп. Баллотировалась на пост президентки, а в этом году стала первой женщиной из коренных народов в должности федерального депутата нижней палаты Конгресса Бразилии. По версии журнала Time, является одной из сотни самых влиятельных людей в мире; Ширин Абу Акле – убитая в мае этого года журналистка телеканала Al Jazeera. Она освещала рейд израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженнине утром 11 мая, когда началась перестрелка. Во время работы на ней был бронежилет с надписью "Пресса".

Кроме этого среди номинантов отдельно "народ Украины", который выдвинули проевропейская и центристская политическая группа Renew Europe и Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Сделали они это, "освещая роль отдельных людей, представителей инициатив гражданского общества и государственных и общественных институтов".

"В номинации, среди прочих, упоминаются Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Юлия Паевская, основатель эвакомедицинской части "Ангелы Тайры", правозащитница Александра Матвийчук, Движение гражданского сопротивления "Желтая лента" и Иван Федоров, мэр украинского города Мелитополь", - сообщили организаторы премии.

Отдельно номинировали и Владимира Зеленского "как лицо мужества украинского народа" Европейские консерваторы и реформисты.