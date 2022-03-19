Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в пятиэтажном доме под Киевом

Глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, которая произошла сегодня, 21 июня в селе Белогородка. Президент выразил соболезнования семьям пострадавших.
Напомним, в Киевской области в селе Белогородка сегодня, 21 июня, произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, после чего огонь распространился еще на два этажа. Во время инцидента пострадали десять человек. Двое из них, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы.
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