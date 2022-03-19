Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в пятиэтажном доме под Киевом

19:55 21 июня Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, которая произошла сегодня, 21 июня в селе Белогородка. Президент выразил соболезнования семьям пострадавших.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее. Местная власть и ОГА должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ",- написал Зеленский в Twitter.

Напомним, в Киевской области в селе Белогородка сегодня, 21 июня, произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, после чего огонь распространился еще на два этажа. Во время инцидента пострадали десять человек. Двое из них, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы.







