Зеленский: За наркопреступления - арестовывать без залога

13:09 24 Июль Киев, Украина

400;">Владимир Зеленский внес предложение об отмене залога для арестованных по подозрению в совершении преступлений, связанных с наркотиками.

В Раде появился текст законопроекта президента

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Текст соответствующего законопроекта главы государства появился на сайте Верховной рады.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ожидается, что этот закон позволит правоохранительным органам более эффективно противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ.

Напомним, ранее Зеленский предложил дать право следственному судье не определять размер залога в уголовном производстве. Глава государства внес в Верховную раду соответствующий проект закона №3915, однако сначала его текст отсутствовал.