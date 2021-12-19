Зеленский встретился с лучшими из лучших выпускников

15:26 12 Август Киев, Украина

В честь Дня молодежи, Владимир Зеленский встретился с выпускниками, которые набрали самые высокие баллы по результатам ВНО

"Лучшие из лучших! Встретился с выпускниками, которые набрали больше всего баллов на ВНО. Умные, амбициозные, энергичные. И очень точно понимают свое место и значимость знаний в современном глобальном мире. Хочешь быть конкурентным - учись. Сделаем все, чтобы вы стали надежной опорой Украины будущего. С Международным днем молодежи вас", - написал Зеленский в своей телеграм-канале

Добавим, что в этом году успешных выпускников почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Так, 447 участников сдали ВНО на 200 баллов.







