Зеленский вручил медали "За спасенную жизнь"

15:55 01 Сентябрь Киев, Украина

Подростки из села Станиславчик Винницкой области, спасшие тонувшую женщину, были награждены президентом Украины медалями "За спасенную жизнь".





Соответствующий указ №368/2020 глава государства подписал 1 сентября, передает пресс-служба Главы государства.



Так, согласно документу, за мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награждено ученика общеобразовательной школы I-III ступеней №3 коммунальной собственности территориальной общины города Жмеринка Богдана Войтовича, ученика Станиславчицкой общеобразовательной школы I-II-III ступеней Жмеринского района Винницкой области Дмитрия Дячука и студента Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.



Третьего июля подростки спасли тонувшую женщину в местном пруду в селе Станиславчик.