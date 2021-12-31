Зеленский вручил медали "За спасенную жизнь"

Подростки из села Станиславчик Винницкой области, спасшие тонувшую женщину, были награждены президентом Украины медалями "За спасенную жизнь".
Соответствующий указ №368/2020 глава государства подписал 1 сентября, передает пресс-служба Главы государства.
Так, согласно документу, за мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награждено ученика общеобразовательной школы I-III ступеней №3 коммунальной собственности территориальной общины города Жмеринка Богдана Войтовича, ученика Станиславчицкой общеобразовательной школы I-II-III ступеней Жмеринского района Винницкой области Дмитрия Дячука и студента Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.
Третьего июля подростки спасли тонувшую женщину в местном пруду в селе Станиславчик.
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