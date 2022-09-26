Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира

Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post признала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.
Об этом говорится на сайте издания .
Всего традиционный ежегодный рейтинг включает в себя 50 человек. Второе место в этом году занял премьер Израиля Яир Лапид, а третье – глава правительства Франции Элизабет Борн.
Всего традиционный ежегодный рейтинг включает в себя 50 человек. Второе место в этом году занял премьер Израиля Яир Лапид, а третье – глава правительства Франции Элизабет Борн.
The Jerusalem Post пишет, что Зеленский сейчас один из самых влиятельных людей в мире. В то же время, издание отмечает, что даже такое влияние не заставило Израиль больше помогать Украине из-за присутствия российской армии в Сирии и тяжелого положения евреев в россии.
Впрочем, журналисты говорят, что Зеленский повлек за собой изменения мирового порядка, которых не было со времен падения «железного занавеса»: он настроил почти весь западный мир против россии и ее президента владимира путина.
Впрочем, журналисты говорят, что Зеленский повлек за собой изменения мирового порядка, которых не было со времен падения «железного занавеса»: он настроил почти весь западный мир против россии и ее президента владимира путина.
Журналисты отмечают, что, хотя Зеленский и родился в еврейской семье, сам он не придает этому какого-то особого значения, а его дети крещеные. Однако еврейское происхождение украинского президента получило дополнительный смысл после нападения россии и заявлений ее пропагандистов о необходимости «денацификации» Украины.
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