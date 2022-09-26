Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира

07:39 26 сентября Киев, Украина

Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post признала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.





Всего традиционный ежегодный рейтинг включает в себя 50 человек. Второе место в этом году занял премьер Израиля Яир Лапид, а третье – глава правительства Франции Элизабет Борн. Об этом говорится на сайте издания .Всего традиционный ежегодный рейтинг включает в себя 50 человек. Второе место в этом году занял премьер Израиля Яир Лапид, а третье – глава правительства Франции Элизабет Борн.

«Не так много политических лидеров поднялось до статуса иконы, но одним из них в этом году стал президент Украины Владимир Зеленский», – отмечает The Jerusalem Post.

The Jerusalem Post пишет, что Зеленский сейчас один из самых влиятельных людей в мире. В то же время, издание отмечает, что даже такое влияние не заставило Израиль больше помогать Украине из-за присутствия российской армии в Сирии и тяжелого положения евреев в россии.



Впрочем, журналисты говорят, что Зеленский повлек за собой изменения мирового порядка, которых не было со времен падения «железного занавеса»: он настроил почти весь западный мир против россии и ее президента владимира путина.

"Его стойкость и отвага стали легендарными", - считает издание.

Журналисты отмечают, что, хотя Зеленский и родился в еврейской семье, сам он не придает этому какого-то особого значения, а его дети крещеные. Однако еврейское происхождение украинского президента получило дополнительный смысл после нападения россии и заявлений ее пропагандистов о необходимости «денацификации» Украины.