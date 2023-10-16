Зеленский в 600-й день войны призвал украинцев сохранять единство
14:57 16 октября Киев, Украина
Президент Украины, Владимир Зеленский
, в 600-й день продолжающейся широкомасштабной войны с россией, призвал украинцев сохранять единство и продолжать противостоять оккупантам.
Сообщение было опубликовано в Telegram в понедельник, 16 октября.
"Воля, которая не сдается, приобретает свободу. Свобода, которая опирается на единство, всегда побеждает. Главное - не терять времени. Не терять единства. Не давать сомнениям разъесть волю. Каждый день добавлять Украине силы. Ежедневно уничтожать оккупанта", - написал он.
Глава государства выразил благодарность всем, кто борется и трудится ради свободы Украины.
"Вечная и светлая память каждому, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ сохранил свою независимость! Мы обязательно одержим победу", - заверил Зеленский.
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