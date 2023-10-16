Зеленский в 600-й день войны призвал украинцев сохранять единство

14:57 16 октября Киев, Украина





Сообщение было опубликовано в Telegram в понедельник, 16 октября. Президент Украины, Владимир Зеленский , в 600-й день продолжающейся широкомасштабной войны с россией, призвал украинцев сохранять единство и продолжать противостоять оккупантам.Сообщение было опубликовано в Telegram в понедельник, 16 октября.

"Воля, которая не сдается, приобретает свободу. Свобода, которая опирается на единство, всегда побеждает. Главное - не терять времени. Не терять единства. Не давать сомнениям разъесть волю. Каждый день добавлять Украине силы. Ежедневно уничтожать оккупанта", - написал он.

Глава государства выразил благодарность всем, кто борется и трудится ради свободы Украины.