Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

11:54 05 декабря Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский избран человеком 2022 года по версии Financial Times. Зеленский стал «воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии».

Издание сравнило Зеленского с британским премьером Уинстоном Черчиллем, выступившим на радио, чтобы сплотить свою страну. Зеленский для этого использовал социальные сети и стал «флагоносцем либеральной демократии в глобальной борьбе с тоталитаризмом, которая могла бы определить ход 21 века».



В то же время Financial Times отмечает, что два с половиной года его президентства до войны были, «в лучшем случае, неоднозначными»: «Он провел важные реформы, включая продажу земли, но мало продвинулся в борьбе с коррупцией или уменьшении влияния украинских олигархов».



Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что Зеленскому не хватало опыта и дисциплины, чтобы быть «прекрасным лидером» в мирное время, в отличие от руководства во время войны: «На войне царит хаос. Он чувствует себя как дома».