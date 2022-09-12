Зеленский сделал запись в книге скорби в память о Елизавете II

Об этом сообщает пресс-служба президента.



Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции.

"От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со смертью Ее Величества Королевы Елизаветы II. Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату. Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством Наций и всеми подданными британской короны. Память о Ее Величестве и его самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества", - написал президент в книге скорби.