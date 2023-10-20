Зеленский провел совещание с военными по обороне ключевых направлений фронта

16:45 20 октября Киев, Украина





Глава государства поделился информацией о событии в своих официальных социальных сетях и через Офис президента. Президент Украины, Владимир Зеленский , провел совещание с пограничниками в Херсонской области, обсуждая текущую ситуацию в прифронтовых областях.Глава государства поделился информацией о событии в своих официальных социальных сетях и через Офис президента.

"Херсонщина. Совещание с нашими пограничниками об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях. Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут - крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта. Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!",- говорится в сообщении.

На совещании присутствовал председатель Государственной пограничной службы, Сергей Дейнеко, который представил обзор работы пограничников, их достижений и проблем, требующих решения и внимания.



Кроме этого, президент Зеленский провел совещание с военными, на котором освещались вопросы, связанные с ситуацией на ключевых направлениях фронта, включая оборонительные действия и события на различных фронтовых участках, таких как Авдеевка, Купянское направление и южные регионы.