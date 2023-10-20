Зеленский провел совещание с военными по обороне ключевых направлений фронта

Президент Украины, Владимир Зеленский, провел совещание с пограничниками в Херсонской области, обсуждая текущую ситуацию в прифронтовых областях.
Глава государства поделился информацией о событии в своих официальных социальных сетях и через Офис президента.
Глава государства поделился информацией о событии в своих официальных социальных сетях и через Офис президента.
На совещании присутствовал председатель Государственной пограничной службы, Сергей Дейнеко, который представил обзор работы пограничников, их достижений и проблем, требующих решения и внимания.
Кроме этого, президент Зеленский провел совещание с военными, на котором освещались вопросы, связанные с ситуацией на ключевых направлениях фронта, включая оборонительные действия и события на различных фронтовых участках, таких как Авдеевка, Купянское направление и южные регионы.
Кроме этого, президент Зеленский провел совещание с военными, на котором освещались вопросы, связанные с ситуацией на ключевых направлениях фронта, включая оборонительные действия и события на различных фронтовых участках, таких как Авдеевка, Купянское направление и южные регионы.
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