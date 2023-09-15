Зеленский принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции «Герой – спасатель года»

16:37 15 сентября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии награждения победителей всеукраинской акции "Герой – спасатель года".

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Ликвидация последствий российских обстрелов, тушения пожаров, спасение людей из-под завалов, разминирование нашей украинской земли, уничтожение российских боеприпасов, доставка гуманитарной помощи на деоккупированную территорию, восстановление критической инфраструктуры и сетей – все это вы. Все это для ГСЧС Украины – повседневность", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что за ежедневной работой работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям стоят тысячи спасенных человеческих жизней, более 100 тыс. ликвидированных пожаров, более 430 тыс. обезвреженных взрывоопасных предметов.



Президент также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россии 435 украинских спасателей отмечены государственными наградами, троим работникам ГСЧС присвоено звание Героя Украины.

"287 работников ГСЧС были ранены во время исполнения служебных обязанностей. 80 украинских спасателей погибли", - добавил президент.

Во время торжественной встречи Зеленский вручил работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ордена За мужество ІІ и ІІІ степеней.



В присутствии президента состоялось награждение лауреатов Всеукраинской акции Герой – спасатель года. Награда присуждена украинцам, проявившим мужество и героизм при спасении человеческих жизней в условиях полномасштабного российского вторжения.