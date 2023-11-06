Зеленский представил проекты законов о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Информация об этом появилась на сайте парламента в понедельник, 6 ноября.
Зарегистрированные законопроекты, обозначенные как №10211 и №10212, пока не сопровождаются текстом на сайте законодательного органа.
Однако, вероятно, они предусматривают продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на дополнительные 90 дней.
Информация об этом появилась на сайте парламента в понедельник, 6 ноября.
Зарегистрированные законопроекты, обозначенные как №10211 и №10212, пока не сопровождаются текстом на сайте законодательного органа.
Однако, вероятно, они предусматривают продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на дополнительные 90 дней.
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