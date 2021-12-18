Зеленский поздравил работников и ветеранов СБУ с профессиональным праздником

Сегодня, 25 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы безопасности Украины, в этот день 29 лет назад была создана украинская спецслужба.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и ветеранов СБУ. Глава государства отметил важность защиты национальной безопасности Украины и выразил благодарность работникам СБУ за ежедневную тяжелую и масштабную работу.
Среди достижений Службы безопасности Украины Президент назвал задержание террористов, предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидацию мощных преступных группировок и налоговых «скруток» на миллиарды гривен.
Глава государства обратил внимание и на те победы сотрудников СБУ, которые, по его убеждению, могли несправедливо остаться для граждан «за кадром».
По его словам, среди стратегических задач СБУ – реформа и преобразование Службы безопасности в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации Донбасса.
Президент поблагодарил сотрудников спецслужбы за добросовестный труд, отвагу, патриотизм и верность присяге, пожелал им и их семьям здоровья и достатка.
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