Зеленский поздравил работников и ветеранов СБУ с профессиональным праздником

15:03 25 Март Киев, Украина

Сегодня, 25 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы безопасности Украины, в этот день 29 лет назад была создана украинская спецслужба.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и ветеранов СБУ . Глава государства отметил важность защиты национальной безопасности Украины и выразил благодарность работникам СБУ за ежедневную тяжелую и масштабную работу.

«Именно ваша спецслужба закрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях», – констатировал Владимир Зеленский в своем поздравлении.

Среди достижений Службы безопасности Украины Президент назвал задержание террористов, предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидацию мощных преступных группировок и налоговых «скруток» на миллиарды гривен.

«Можно много и долго говорить о ваших достижениях, но и вам, и мне они прекрасно известны. Более того, я уверен, что благодаря вашим принципам вы работаете не для красивой статистики. И не для собственной славы, а ради славы Украины», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства обратил внимание и на те победы сотрудников СБУ, которые, по его убеждению, могли несправедливо остаться для граждан «за кадром».

«Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без вашей работы долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным», – подчеркнул Президент.

По его словам, среди стратегических задач СБУ – реформа и преобразование Службы безопасности в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации Донбасса.

«Я уверен, что благодаря вашим знаниям, опыту и мужеству все эти задачи обязательно будут выполнены», – резюмировал Глава государства.

Президент поблагодарил сотрудников спецслужбы за добросовестный труд, отвагу, патриотизм и верность присяге, пожелал им и их семьям здоровья и достатка.