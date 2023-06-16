Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

11:17 18 мая Киев, Украина

“В этом году – два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народу, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!” - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на нем — особенная вышиванка, с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов.