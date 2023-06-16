Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки
11:17 18 мая Киев, Украина
“В этом году – два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народу, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!” - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что на нем — особенная вышиванка, с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов.
“Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами!” – написал президент.
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