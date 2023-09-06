Зеленский поздравил учеников с 1 сентября и презентовал проект образовательного приложения "Мрия"

17:03 01 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



В онлайн-общение с Владимиром Зеленским присоединились почти 40 учебных заведений из 23 областей Украины, а также из-за рубежа. В частности, это школы прифронтовых областей, учебные заведения, которые приняли учеников-переселенцев, школа из города Бахмута, которая работает в чрезвычайном дистанционном формате, заведения в Стамбуле, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене, где учатся украинские дети.



Зеленский отметил, что сегодня все украинские школы функционируют в разных условиях, а после начала полномасштабной войны "1 сентября у всех разное". Он отметил, что сегодня начали работу почти 13 тысяч школ, где будут получать знания более 3 млн 700 тысяч учащихся и учениц.



В ходе общения с учениками президент выразил убеждение, что украинское образование обязательно должно быть современным и составлять достойную конкуренцию образованию западных стран.



В то же время Зеленский акцентировал, что Украина ожидает возвращения всех наших семей и детей. Президент Владимир Зеленский 1 сентября в режиме видеоконференции поздравил учащихся и педагогов в Украине и за рубежом с Днем знаний. В частности, глава государства презентовал цифровое образовательное приложение "Мрия" Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.В онлайн-общение с Владимиром Зеленским присоединились почти 40 учебных заведений из 23 областей Украины, а также из-за рубежа. В частности, это школы прифронтовых областей, учебные заведения, которые приняли учеников-переселенцев, школа из города Бахмута, которая работает в чрезвычайном дистанционном формате, заведения в Стамбуле, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене, где учатся украинские дети.Зеленский отметил, что сегодня все украинские школы функционируют в разных условиях, а после начала полномасштабной войны "1 сентября у всех разное". Он отметил, что сегодня начали работу почти 13 тысяч школ, где будут получать знания более 3 млн 700 тысяч учащихся и учениц.В ходе общения с учениками президент выразил убеждение, что украинское образование обязательно должно быть современным и составлять достойную конкуренцию образованию западных стран.В то же время Зеленский акцентировал, что Украина ожидает возвращения всех наших семей и детей.

"Самое главное, что мы должны делать наше образование современным. Мне кажется, мы сейчас это делаем", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого президент впервые представил проект образовательного приложения "Мрия".

"Украинская образовательная "Мрия". Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как "Дия". Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями приложения. Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем , кто будет ею пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня мир постоянно меняется и некоторые вещи теряют актуальность, а что-то, напротив, становится важнее. Каждый ребенок в течение обучения тоже меняется, поэтому ему нужна своеобразная навигация, чтобы найти себя в этом мире.



Главная цель проекта "Мрия" – дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть.



Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами, своевременно указывать, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени. Он будет содержать библиотеку контента, который нужен именно этому ребенку, информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках.



Благодаря применению каждый ребенок будет иметь свое портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах. "Мрия" будет иметь удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей ребенка. Кроме того, в приложении у ребенка может быть ID – уникальный цифровой детский документ для большей защиты и возможностей в мире взрослых по аналогии с "Дией".



Родителям "Мрия" будет помогать знать, находится ли их ребенок в безопасности во время воздушных тревог. Для этого достаточно будет одного нажатия в приложении после того, как учитель завел детей в укрытие.



Также родители смогут видеть, в чем их ребенок более талантлив, понять, в чем ребенок нуждается в помощи, а что ему удается блестяще. Кроме того, "Мрия" будет содержать контент и для родителей, что будет способствовать их саморазвитию.



Приложение также будет давать родителям возможность получать обратную связь от учителя.



Кроме того, благодаря "Мечте" учитель сможет использовать не только стандартные материалы для подготовки уроков, но и специальные курсы. Это может сделать обучение более интересным.



По словам Зеленского, до конца текущего года планируется начать ознакомительный процесс с пилотным проектом в тестовых школах, а в следующем году, после реализации "пилота", проект планируют распространить на другие учебные заведения Украины.