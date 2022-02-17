Зеленский поздравил морских пехотинцев с праздником
15:30 23 Май Киев, Украина
В Украине отмечают День морской пехоты. В связи с этим на сайте Министерства обороны Украины размещено поздравление от президента Украины. Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев с праздником, который отмечается в Украине уже 7 лет.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты Украины. Подготовленные к действиям на суше, с моря и с воздуха способны преодолевать значительные физические и психологические нагрузки, воины берета цвета морской волны всегда уверенно выполняют задачи в любых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении Президента.
Он отметил, что благодаря высокому патриотизму, стойкости и несокрушимости духа морские пехотинцы готовы в любой момент дать отпор врагу.
"От имени украинского народа выражаю благодарность всему личному составу морской пехоты за верность воинскому долгу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашей страны! " - заявил Зеленский.
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