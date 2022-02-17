В Украине отмечают День морской пехоты. В связи с этим на сайте Министерства обороны Украины размещено поздравление от президента Украины. Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев с праздником, который отмечается в Украине уже 7 лет.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты Украины. Подготовленные к действиям на суше, с моря и с воздуха способны преодолевать значительные физические и психологические нагрузки, воины берета цвета морской волны всегда уверенно выполняют задачи в любых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении Президента.

Он отметил, что благодаря высокому патриотизму, стойкости и несокрушимости духа морские пехотинцы готовы в любой момент дать отпор врагу.