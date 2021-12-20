Зеленский посетил перинатальный центр на Волыни

08:47 10 Июль Киев, Украина

В ходе рабочей поездки на Волынь Президент Украины Владимир Зеленский посетил Волынский областной перинатальный центр в Луцке. Как рассказала Главе государства генеральный директор центра Ирина Горавская, медучреждение является новосозданным – оно начало свою работу 12 сентября 2019 года.

Перинатальный центр стал базой для предоставления комплекса последовательных, доступных, качественных и безопасных перинатальных услуг от момента зачатия до рождения и реабилитации детей раннего возраста. Это единственное учреждение в Волынской области, где могут предоставить полный объем помощи детям с малой и экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. В центре сосредоточено самое современное оборудование на сумму более 100 млн грн.

Ирина Горавская сообщила, что в учреждении насчитывается 102 стационарных койки, 18 реанимационных (по девять взрослых и детских соответственно). Мощность консультативно-диагностического отделения составляет 200 посещений за смену.

За время работы учреждения принято более 1730 родов, родилось 1765 детей, одна тройня, 32 двойни. 10% родов – преждевременные (22-27 недель), родилось 18 детей с экстремально низкой массой тела, до 1000 граммов.

Главе государства продемонстрировали реанимационное отделение, где выхаживают новорожденных, появившихся на свет преждевременно и с критически низким весом. Владимиру Зеленскому показали условия, в которых рождаются дети, – современные операционные блоки и один из родильных залов.