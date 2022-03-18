Зеленский посетил «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» на Луганщине

19:08 23 октября Киев, Украина





Это учебное заведение было создано в 1993 году на базе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. В 1996 году лицей передан в собственность Луганской областной территориальной общине. В августе 2014-го лицей был захвачен и уничтожен боевиками, поэтому в ноябре того же года учебное заведение переместили в г. Кременную Луганской области. Свое нынешнее название лицей получил в 2019 году.



Сегодня здесь учатся 220 воспитанников и работают 75 педагогов и других сотрудников. Среди выпускников лицея – победители и призеры спортивных соревнований международного, национального и областного уровней по боевым искусствам, кикбоксингу, скалолазанию, спортивному ориентированию, футболу, волейболу и другим видам спорта. В рамках рабочей поездки на Луганщину Президент Украины Владимир Зеленский посетил Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» в г. Кременной.Это учебное заведение было создано в 1993 году на базе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. В 1996 году лицей передан в собственность Луганской областной территориальной общине. В августе 2014-го лицей был захвачен и уничтожен боевиками, поэтому в ноябре того же года учебное заведение переместили в г. Кременную Луганской области. Свое нынешнее название лицей получил в 2019 году.Сегодня здесь учатся 220 воспитанников и работают 75 педагогов и других сотрудников. Среди выпускников лицея – победители и призеры спортивных соревнований международного, национального и областного уровней по боевым искусствам, кикбоксингу, скалолазанию, спортивному ориентированию, футболу, волейболу и другим видам спорта.



Президент ознакомился с условиями обучения и проживания лицеистов, в частности побывал в столовой, в казармах и классах.



Владимиру Зеленскому также продемонстрировали спорткомплекс для лицеистов, который включает, в частности, стадион, тренажеры, гимнастический блок и полосу препятствий. В 2020 году стадион был реконструирован в рамках Национальной программы Президент ознакомился с условиями обучения и проживания лицеистов, в частности побывал в столовой, в казармах и классах.Владимиру Зеленскому также продемонстрировали спорткомплекс для лицеистов, который включает, в частности, стадион, тренажеры, гимнастический блок и полосу препятствий. В 2020 году стадион был реконструирован в рамках Национальной программы «Большое строительство» . Было оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием и беговая дорожка. Стоимость проекта составила 4,3 млн грн.



«Новый стадион с качественным покрытием, я надеюсь, будет вдохновлять наших патриотических юношей заниматься физической активностью и достигать новых спортивных и военных побед», – отметил Владимир Зеленский.



Отдельно Президента ознакомили с ходом реализации в области других проектов в рамках программы «Большое строительство». Речь идет о четырех стадионах, четырех детсадах и семи школах. Владимира Зеленского заверили, что все объекты будут сданы в срок.