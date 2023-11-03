Зеленский посетил центр подготовки ракетных и артиллерийских подразделений

Президент Владимир Зеленский посетил один из центров подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии, сообщила его пресс-служба в пятницу, 3 ноября. Визит главы государства был приурочен к Дню ракетных войск и артиллерии, а также Дню инженерных войск.
Во время посещения, начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВСУ Сергей Баранов доложил президенту о применении артиллерийского вооружения и техники, включая САУ AS-90, пушку Д-30, САУ 2С22 Богдан, САУ PzH 2000 и установку БПЛА Shark. Он также информировал Зеленского о необходимых объемах такого вооружения для вооруженных сил.
Начальник инженерных войск и начальник управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ Александр Яковец представил президенту образцы инженерной техники, включая инженерный танк Wisent 1, бронетранспортер MaxxPro с минным тралом Spark, машины разминирования Ahlmann 12BS и GCS-200, а также танковый мостоукладчик Biber.
Яковец рассказал Зеленскому о применении роботизированных систем для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Он выделил инженерный танк Shredder как один из лучших образцов и отметил, что военнослужащие активно обучаются его использованию.
Президенту также продемонстрировали совместное взаимодействие артиллерии и инженерных войск при выполнении боевых задач, включая подавление огневых точек противника, разграждение минно-взрывных заграждений и захват вражеских позиций.
По завершении стрельб военнослужащие ракетных войск вручили главе государства планшет с гравировкой, а инженеры передали свой логотип и флаг. В ответ Зеленский вручил военнослужащим государственные награды в честь их профессионального праздника.
Во время посещения, начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВСУ Сергей Баранов доложил президенту о применении артиллерийского вооружения и техники, включая САУ AS-90, пушку Д-30, САУ 2С22 Богдан, САУ PzH 2000 и установку БПЛА Shark. Он также информировал Зеленского о необходимых объемах такого вооружения для вооруженных сил.
Начальник инженерных войск и начальник управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ Александр Яковец представил президенту образцы инженерной техники, включая инженерный танк Wisent 1, бронетранспортер MaxxPro с минным тралом Spark, машины разминирования Ahlmann 12BS и GCS-200, а также танковый мостоукладчик Biber.
Яковец рассказал Зеленскому о применении роботизированных систем для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Он выделил инженерный танк Shredder как один из лучших образцов и отметил, что военнослужащие активно обучаются его использованию.
Президенту также продемонстрировали совместное взаимодействие артиллерии и инженерных войск при выполнении боевых задач, включая подавление огневых точек противника, разграждение минно-взрывных заграждений и захват вражеских позиций.
По завершении стрельб военнослужащие ракетных войск вручили главе государства планшет с гравировкой, а инженеры передали свой логотип и флаг. В ответ Зеленский вручил военнослужащим государственные награды в честь их профессионального праздника.
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