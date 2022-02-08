Зеленский пообещал вакцинированным пожилым украинцам бесплатный смартфон

14:48 08 Февраль Киев, Украина





Об этом Зеленский рассказал на конференции Diia Summit 2022 года.



Участниками программы, ожидающей запуска уже весной, смогут стать вакцинированные украинцы в возрасте 60+. По оценке, приведенной Зеленским, речь идет о не менее 8,5 миллионов украинцев.



Целью запуска программы является доступ к интернету всех граждан Украины. По оценке Интернет-ассоциации Украины, количество пользователей сети в 2019 увеличилось на 8% и составило 22,96 миллиона человек. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой госпрограммы для вакцинированных пожилых украинцев, в рамках которой они смогут получить бесплатный смартфон и льготный тариф для использования.Об этом Зеленский рассказал на конференции Diia Summit 2022 года.Участниками программы, ожидающей запуска уже весной, смогут стать вакцинированные украинцы в возрасте 60+. По оценке, приведенной Зеленским, речь идет о не менее 8,5 миллионов украинцев.Целью запуска программы является доступ к интернету всех граждан Украины. По оценке Интернет-ассоциации Украины, количество пользователей сети в 2019 увеличилось на 8% и составило 22,96 миллиона человек.

“Три года назад мы начали говорить о “Государстве в смартфоне”, и это была мечта. Два года тому назад мы начали ее строить, и это был вызов. Сегодня в цифровой Украине проживает более 14 млн. граждан, и это реальность... Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста”, – подчеркнул Зеленский.

Окончательного названия у программы пока нет. Ее в обновленном приложении "Дия" предлагают выбрать всем желающим в разделе "Опрос". Среди вариантов: "Бабусяфон", "Едедушка / Ебабушка" и "еСмартфон".



Нет до сих пор никакой информации о том, как стать участником программы.



Напомним, что в прошлом году заработала государственная программа "поддержка", предусматривающая выплату тысячи гривен украинцам, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса.