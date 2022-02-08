Зеленский пообещал вакцинированным пожилым украинцам бесплатный смартфон

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой госпрограммы для вакцинированных пожилых украинцев, в рамках которой они смогут получить бесплатный смартфон и льготный тариф для использования.
Об этом Зеленский рассказал на конференции Diia Summit 2022 года.
Участниками программы, ожидающей запуска уже весной, смогут стать вакцинированные украинцы в возрасте 60+. По оценке, приведенной Зеленским, речь идет о не менее 8,5 миллионов украинцев.
Целью запуска программы является доступ к интернету всех граждан Украины. По оценке Интернет-ассоциации Украины, количество пользователей сети в 2019 увеличилось на 8% и составило 22,96 миллиона человек.
Об этом Зеленский рассказал на конференции Diia Summit 2022 года.
Участниками программы, ожидающей запуска уже весной, смогут стать вакцинированные украинцы в возрасте 60+. По оценке, приведенной Зеленским, речь идет о не менее 8,5 миллионов украинцев.
Целью запуска программы является доступ к интернету всех граждан Украины. По оценке Интернет-ассоциации Украины, количество пользователей сети в 2019 увеличилось на 8% и составило 22,96 миллиона человек.
Окончательного названия у программы пока нет. Ее в обновленном приложении "Дия" предлагают выбрать всем желающим в разделе "Опрос". Среди вариантов: "Бабусяфон", "Едедушка / Ебабушка" и "еСмартфон".
Нет до сих пор никакой информации о том, как стать участником программы.
Напомним, что в прошлом году заработала государственная программа "поддержка", предусматривающая выплату тысячи гривен украинцам, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса.
Нет до сих пор никакой информации о том, как стать участником программы.
Напомним, что в прошлом году заработала государственная программа "поддержка", предусматривающая выплату тысячи гривен украинцам, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса.
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