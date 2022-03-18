Зеленский показал пример, как умножать свои сбережения на гособлигациях

17:02 18 июня Киев, Украина

Приятно, что все изменения в имущественном состоянии нашего президента можно отследить в госреестре деклараций. Так, сегодня там появилась информация о покупке Владимиром Зеленским облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,774 млн гривен.

В реестре указано, что 3 июня глава государства Зеленский купил 100 штук гособлигаций через ОТП Банк.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения собственности составила 27 345 гривен.

Согласно другому сообщению, того же 3 июня Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,780 млн гривен.

Напомним, в 2020 году доходы президента Владимира Зеленского и его супруги Елены составили 22,7 млн гривен. Большую часть дохода составила продажа земельного участка и дома в Иванковичах Киевской области – 13,5 млн гривен.

При этом годом ранее президентская чета задекларировала 28,5 млн гривен доходов: 15 млн – Зеленский и 13,5 млн – его супруга.