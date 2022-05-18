Зеленский поддержал работников сферы образования: издан указ о пожизненных стипендиях 6 учителям

Владимир Зеленский подписал Указ "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования". Стипендий удостоились 6 работников сферы образования, которым исполнилось 70 и более лет.
Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.
Согласно документу, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.
Президенстким указом стипендии назначены:
Лифаренко Владимиру Власовичу - 1938 г.р., учителю
Московченко Борису Николаевичу - 1932 г.р., учителю
Погорилко Ивану Михайловичу - 1947 г.р., заслуженному учителю Украины
Ростовцевой Лидии Михайловне - 1943 г.р., заслуженному учителю Украины
Самойленко Григорию Васильевичу - 1935 г.р., доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины
Саране Лилии Ивановне - 1948 г.р., заслуженному учителю Украины.
Лифаренко Владимиру Власовичу - 1938 г.р., учителю
Московченко Борису Николаевичу - 1932 г.р., учителю
Погорилко Ивану Михайловичу - 1947 г.р., заслуженному учителю Украины
Ростовцевой Лидии Михайловне - 1943 г.р., заслуженному учителю Украины
Самойленко Григорию Васильевичу - 1935 г.р., доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины
Саране Лилии Ивановне - 1948 г.р., заслуженному учителю Украины.
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