Зеленский поддержал работников сферы образования: издан указ о пожизненных стипендиях 6 учителям

20:49 16 декабря Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал Указ "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования". Стипендий удостоились 6 работников сферы образования, которым исполнилось 70 и более лет.
 
Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.
"Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны ", - отметил Зеленский.
Президенстким указом стипендии назначены:

Лифаренко Владимиру Власовичу - 1938 г.р., учителю

Московченко Борису Николаевичу - 1932 г.р., учителю

Погорилко Ивану Михайловичу - 1947 г.р., заслуженному учителю Украины

Ростовцевой Лидии Михайловне - 1943 г.р., заслуженному учителю Украины

Самойленко Григорию Васильевичу - 1935 г.р., доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины

Саране Лилии Ивановне - 1948 г.р., заслуженному учителю Украины.