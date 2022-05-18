Зеленский поддержал работников сферы образования: издан указ о пожизненных стипендиях 6 учителям

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.



Согласно документу, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.

"Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны ", - отметил Зеленский.