Зеленский поддержал идею мемориала жертвам Холокоста

12:06 29 Июль Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сделал пост в Twitter. Там он рассказал, что поддерживает создание мемориала памяти жертв Холокоста «Бабий Яр» в Киеве. При этом он также провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда для решения рабочих вопросов.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска расстреливали в урочище Бабий Яр мирное население, преимущественно евреев. Двадцать девятого сентября 1941 оккупационная администрация приказала всем еврейскому населению прийти в Бабий Яр, где до следующего дня расстреляли 33000 человек. По разным оценкам, в Бабьем Яру убили от 70 до 200 000 человек. В мире работают 65 музеев Холокоста, самые известные из которых - это Национальный мемориал Катастрофы и героизма «Яд Вашем» в Иерусалиме и американский Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне.

«Обсудил необходимость воплощения важного для Украины проекта - мемориального центра памяти жертв Холокоста. В нашей истории было много трагических страниц. Мы должны помнить о них, рассказывать последующим поколениям», - подчеркнул президент Зеленский.

В видеоконференции также приняли участие председатель наблюдательного совета фонда Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, президент Польши 1995-2005 гг. Александр Квасьневский, министр иностранных дел и вице-канцлер Германии 1998-2005 гг. Йошка Фишер и первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщили на сайте мемориала.

Осенью 2019 художественным руководителем Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» назначили российского режиссера Ильи Хржановского. Из-за несогласия с этим проект покинула почти вся команда, включая исполнительным директором Яной Баринов. Они разрабатывали концепцию музея.

Через пять месяцев в свободном доступе появились фильмы Хржановского с проекта «Дау», что спровоцировало новый виток скандала. Режиссера раскритиковали за неэтичные и негуманные метод в творчестве и российский след в проекте. Позже журналисты опубликовали черновик концепции музея по версии Хржановского. Согласно ей, посетители будут ходить по лабиринтам и переживать «шокирующие эмоциональные опыты», постоянно делая нравственный выбор.

В Мемориальном центре сообщили, что режиссер еще работает над концепцией, а ее планируют обнародовать до конца текущего года и представить на рассмотрение общественности. В Наблюдательного совета Фонда отметили, что концепция и исторический нарратив музея меняться не будут.