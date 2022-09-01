Зеленский ответил отказом на петицию о выезде мужчин без военного опыта за границу

15:08 16 августа Киев, Украина





Об этом говорится в ответе на петицию.



Известно, что петицию за три месяца поддержали 27,2 тыс. граждан, из 25 тыс необходимых для рассмотрения петиции. Согласно тексту, "воевать должны только боеспособные люди", а "другие будут полезны за границей, работая и поддерживая армию средствами".



В ответе на петицию говорится, что государство вправе ограничивать выезд граждан за границу в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.



Зеленский отметил, что согласно статье 17 Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего Украинского народа, а по статье 65 Основного Закона защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отказался открыть границы для мужчин без военного опыта. Такое предложение содержалось в петиции "Снятие ограничения по выезду за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта".Об этом говорится в ответе на петицию.Известно, что петицию за три месяца поддержали 27,2 тыс. граждан, из 25 тыс необходимых для рассмотрения петиции. Согласно тексту, "воевать должны только боеспособные люди", а "другие будут полезны за границей, работая и поддерживая армию средствами".В ответе на петицию говорится, что государство вправе ограничивать выезд граждан за границу в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.Зеленский отметил, что согласно статье 17 Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего Украинского народа, а по статье 65 Основного Закона защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

"Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, этническому и социальному происхождению, имущественному положению, месту жительства, по языковым или другим признакам, в частности профессиональной принадлежности", – отметил Президент.

Также президент напомнил об указе от 24 февраля "Об общей мобилизации", по которому военнообязанные, ранее не проходившие военную службу, после подготовки на полигонах или учебных центрах могут комплектовать Вооруженные силы.



Президент также отметил, что находящиеся в запасе граждане, не призванные на военную службу, могут быть привлечены к работам, имеющим оборонительный характер.