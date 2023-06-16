Зеленский ответил на петицию о регистрируемых партнерствах в Украине

17:19 26 мая Киев, Украина

В апреле петиция в поддержку регистрируемых партнерств для однополых и разнополых пар набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте президента. 26 мая появился ответ от Владимира Зеленского.

"Преодолевая тяжелые испытания, украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам, основу которых составляют три основных ценности Совета Европы - демократия, верховенство права и права человека", - говорится в ответе.

В то же время Зеленский напомнил, что согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51), а в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция не может быть изменена (статья 157).



Еще летом 2022 года, рассматривая петицию по поводу однополых браков, Зеленский обратился в Кабинет Министров с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства.

"Министерство юстиции Украины работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства с определением правовых основ, порядка и последствий его государственной регистрации, а также правового статуса и личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей партнеров с учетом особенностей уже имеющихся правовых институтов", – отметил он.

Законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств" находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам правовой политики.