Зеленский ответил на петицию о лишении Юрия Бойко звания "Герой Украины"

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении народного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко звание "Героя Украины".
Как сообщает Офис президента, законодательство предусматривает два механизма лишения государственной награды:
Как сообщает Офис президента, законодательство предусматривает два механизма лишения государственной награды:
- в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление
- если лицо находится под санкциями.
По словам Зеленского, материалы, отвечающие определенным законом основаниям для принятия им законного решения, в Офис президента не поступали.
В то же время, Зеленский обратился к премьер-министру Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для персональных санкций в отношении Бойко и проинформировать о результатах.
Как Бойко получил звание "Герой Украины"
Звание "Герой Украины" народному депутату, избранному в Верховную раду по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни" Юрию Бойко присвоил второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.
15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда окончательно запретил деятельность в Украине пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни" (ОПЗЖ).
После полномасштабного вторжения россии в Украину Юрия Бойко заметили в чешском курортном городке Карловы Вары.
18 ноября 2022 года на сайте президента обнародована петиция с требованием лишить звания "Герой Украины" нардепа ОПЗЖ Бойко. Автором обращения является лейтенант Вооруженных Сил Андрей Гайдай.
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