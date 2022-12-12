Зеленский ответил на петицию о лишении Юрия Бойко звания "Герой Украины"

15:53 12 декабря Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении народного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко звание "Героя Украины".

Как сообщает Офис президента, законодательство предусматривает два механизма лишения государственной награды:
  • в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление
  • если лицо находится под санкциями.
По словам Зеленского, материалы, отвечающие определенным законом основаниям для принятия им законного решения, в Офис президента не поступали.

В то же время, Зеленский обратился к премьер-министру Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для персональных санкций в отношении Бойко и проинформировать о результатах.

Как Бойко получил звание "Герой Украины"
Звание "Герой Украины" народному депутату, избранному в Верховную раду по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни" Юрию Бойко присвоил второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.

15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда окончательно запретил деятельность в Украине пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни" (ОПЗЖ).

После полномасштабного вторжения россии в Украину Юрия Бойко заметили в чешском курортном городке Карловы Вары.

18 ноября 2022 года на сайте президента обнародована петиция с требованием лишить звания "Герой Украины" нардепа ОПЗЖ Бойко. Автором обращения является лейтенант Вооруженных Сил Андрей Гайдай.
"В условиях полномасштабной войны Украины с российской федерацией, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей каждый день, требуем лишить высокого звания "Герой Украины" Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу путину", — отмечается в петиции.