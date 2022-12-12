Зеленский ответил на петицию о лишении Юрия Бойко звания "Герой Украины"

По словам Зеленского, материалы, отвечающие определенным законом основаниям для принятия им законного решения, в Офис президента не поступали.

"В условиях полномасштабной войны Украины с российской федерацией, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей каждый день, требуем лишить высокого звания "Герой Украины" Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу путину", — отмечается в петиции.