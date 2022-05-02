Зеленский отправил два украинских самолета тушить пожары в Турции

10:11 30 июля Киев, Украина

Сегодня, в районы Турции, которые своими силами не справляются с тушением лесных пожаров, вылетели два самолета ГСЧС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Отмечается, что Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.



Общая площадь пожаров в Турции составляет более 1 тыс. 500 га.



В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы.



Повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.



Всего к тушению пожаров, осложняется сильным ветром и жаркой погодой, состоянием на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.