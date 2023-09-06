Зеленский отметил лауреатов "Национальная легенда Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды Главы государства "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов было 8 человек.
Об этом идет речь на сайте Офиса Президента Украины.
Такой наградой Гарант награждает граждан, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности. Среди отмеченных были:
Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло - младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ. С 2014 года активно участвовал в боях. Первый доброволец, которому присвоили звание Героя Украины. 7 марта 2023 г. он погиб в боях за Бахмут.
Андрей Сирко - нейрохирург, руководитель Центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова. Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, которые спасли жизнь украинским военным.
Ирина Гук – волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation. С 2014 года занимается тактической медициной, а именно снабжением критически важных медицинских средств.
Фуминори Цучико – японский волонтер. С началом полномасштабного вторжения специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от обстрелов. За свой счет открыл кафе, в котором организовал ежедневное безвозмездное питание.
Альбина Дерюгина — украинская тренер по художественной гимнастике, заслуженная тренер Украины. Организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность. Ее воспитанники – олимпийские чемпионки.
Андрей Цаплиенко – заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист. С 2014 активно снимает эксклюзивные материалы о войне в Украине и отвагу украинских воинов.
Владимир Летенко – энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущий к ГРС Углегорской ГРЭС. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей.
Тарас Петриненко – украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины. Автор песни "Украина", долгое время помогавшей национальной консолидации украинского общества.
Первая торжественная церемония вручения награды Президента "Национальная легенда Украины" состоялась 22 августа 2021 года в канун 30-летия независимости Украины. С началом полномасштабного вторжения России отличием стали чествовать тех, кто своим трудом спасает, защищает и обеспечивает жизнь: военных, медиков, волонтеров, энергетиков и железнодорожников, осуществлявших эвакуацию.
Об этом идет речь на сайте Офиса Президента Украины.
Такой наградой Гарант награждает граждан, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности. Среди отмеченных были:
Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло - младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ. С 2014 года активно участвовал в боях. Первый доброволец, которому присвоили звание Героя Украины. 7 марта 2023 г. он погиб в боях за Бахмут.
Андрей Сирко - нейрохирург, руководитель Центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова. Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, которые спасли жизнь украинским военным.
Ирина Гук – волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation. С 2014 года занимается тактической медициной, а именно снабжением критически важных медицинских средств.
Фуминори Цучико – японский волонтер. С началом полномасштабного вторжения специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от обстрелов. За свой счет открыл кафе, в котором организовал ежедневное безвозмездное питание.
Альбина Дерюгина — украинская тренер по художественной гимнастике, заслуженная тренер Украины. Организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность. Ее воспитанники – олимпийские чемпионки.
Андрей Цаплиенко – заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист. С 2014 активно снимает эксклюзивные материалы о войне в Украине и отвагу украинских воинов.
Владимир Летенко – энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущий к ГРС Углегорской ГРЭС. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей.
Тарас Петриненко – украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины. Автор песни "Украина", долгое время помогавшей национальной консолидации украинского общества.
Первая торжественная церемония вручения награды Президента "Национальная легенда Украины" состоялась 22 августа 2021 года в канун 30-летия независимости Украины. С началом полномасштабного вторжения России отличием стали чествовать тех, кто своим трудом спасает, защищает и обеспечивает жизнь: военных, медиков, волонтеров, энергетиков и железнодорожников, осуществлявших эвакуацию.
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