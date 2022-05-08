Зеленский осудил уничтожение Национального музея Григория Сковороды

В своем обращении 7 мая президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной варварский акт российских захватчиков. Россия использовала целую ракету, чтобы уничтожить музей Сковороды. О прицельных обстрелах культурных объектов "не каждый террорист додумается", заявил он в своем видеообращении.

При этом, Зеленский сообщил, что российские оккупанты уже разрушили или повредили почти 200 объектов культурного наследия.

"Похоже, что это страшная опасность для современной России - и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя. Прицельные ракетные удары по музеям - это не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что философ, поэт, живший в XVIII веке Григорий Сковорода, учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя.

"Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России - и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя. Каждый день этой войны российская армия делает такое, что слов нет. Но каждый следующий день она делает что-то такое, что чувствуешь это по-новому", - сказал президент.

Музей Григория Сковороды расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода.