Зеленский осудил уничтожение Национального музея Григория Сковороды

В своем обращении 7 мая президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной варварский акт российских захватчиков. Россия использовала целую ракету, чтобы уничтожить музей Сковороды. О прицельных обстрелах культурных объектов "не каждый террорист додумается", заявил он в своем видеообращении.
При этом, Зеленский сообщил, что российские оккупанты уже разрушили или повредили почти 200 объектов культурного наследия.
Президент напомнил, что философ, поэт, живший в XVIII веке Григорий Сковорода, учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя.
Музей Григория Сковороды расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода.
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