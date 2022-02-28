Зеленский объявил об освобождении из-под стражи всех заключенных украинцев с боевым опытом для защиты Украины

11:52 28 Февраль Киев, Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина выпускает находящихся под стражей бойцов точечно – тех, кто будет защищать государство и не использовать оружие против своего населения.



В воскресенье в эфире телеканала "Украина 24", комментируя информацию о том, что много бойцов, которые были осуждены за разные преступления, сейчас отпущены из-под стражи и пополнили ряды теробороны, Венедиктова сказала: "Информация правильная частично. Потому что мы точечно выпускаем тех, кто способен охранять и защищать государство – не тех людей, которые возьмут оружие и пойдут потом против населения.



Она добавила: "Мы понимаем, что и по справедливости, и по юридическим последствиям у нас все будет правильно и законно, поэтому точечно".



При этом она не называла фамилий, отметив, что некоторые из них фигурируют в СМИ. "Не хочу называть и подразделения, потому что у них разная репутация", - сказала Венедиктова.