Зеленский обсудил безопасность и условия жизни в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Николаев, где обсудил вопросы безопасности и обеспечения жизнедеятельности в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства в пятницу, 20 октября.
На встрече начальник Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким представил информацию о текущей обстановке в регионе, в то время как мэр Николаева Александр Сенкевич доложил о состоянии города и обеспечении его жизнедеятельности.
Основное внимание уделялось вопросам восстановления водо- и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, а также водоснабжению Николаева. Также обсуждались подготовка к отопительному сезону и текущее состояние в этих сферах.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск в Одессе, Андрей Гнатов, предоставил информацию о безопасности в Черном море, включая угрозы судоходству, портовой инфраструктуре и работе зернового коридора, а также о действиях государства-агрессора россии.
Лидеры правоохранительных органов региона также представили информацию о оперативной и криминогенной обстановке в Николаевской области и координации действий правоохранителей в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства в пятницу, 20 октября.
На встрече начальник Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким представил информацию о текущей обстановке в регионе, в то время как мэр Николаева Александр Сенкевич доложил о состоянии города и обеспечении его жизнедеятельности.
Основное внимание уделялось вопросам восстановления водо- и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, а также водоснабжению Николаева. Также обсуждались подготовка к отопительному сезону и текущее состояние в этих сферах.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск в Одессе, Андрей Гнатов, предоставил информацию о безопасности в Черном море, включая угрозы судоходству, портовой инфраструктуре и работе зернового коридора, а также о действиях государства-агрессора россии.
Лидеры правоохранительных органов региона также представили информацию о оперативной и криминогенной обстановке в Николаевской области и координации действий правоохранителей в регионе.
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