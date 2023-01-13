Зеленский обратился к украинцам в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским беженцам в Польше. Президент призвал граждан Украины уважать польский народ и впоследствии вернуться.
Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVP, отвечая на вопрос, что хотел бы передать украинцам, приехавшим в Польшу после 24 февраля – нападению России на Украину .
Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVP, отвечая на вопрос, что хотел бы передать украинцам, приехавшим в Польшу после 24 февраля – нападению России на Украину .
По его словам, "нет смысла воевать, если нет людей и не за кого воевать, это важно".
Сколько украинцев выехали в Польшу
С начала полномасштабной войны рф против Украины в Польшу выехали чуть более 8 млн. украинцев. По ноябрю 2022 года, по данным польских пограничников, вернулись – 6,2 миллиона.
12 января 2023 в сети ОПОРА сообщили, что 76% украинских беженцев хотят вернуться из Польши домой.
12 января 2023 в сети ОПОРА сообщили, что 76% украинских беженцев хотят вернуться из Польши домой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии