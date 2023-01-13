Зеленский обратился к украинцам в Польше

14:30 13 января Киев, Украина





Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVP, отвечая на вопрос, что хотел бы передать украинцам, приехавшим в Польшу после 24 февраля – нападению России на Украину . Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским беженцам в Польше. Президент призвал граждан Украины уважать польский народ и впоследствии вернуться.Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVP, отвечая на вопрос, что хотел бы передать украинцам, приехавшим в Польшу после 24 февраля – нападению России на Украину .

"Я хотел бы попросить о двух вещах. Во-первых, чтобы они оставались украинцами, и важно, чтобы они потом вернулись в Украину, потому что мы боремся за то, что принадлежит им, народу Украины", – ответил Зеленский.

По его словам, "нет смысла воевать, если нет людей и не за кого воевать, это важно".

"Во-вторых, я хотел бы попросить большого уважения к польскому народу. Может быть по-разному, я понимаю, может кому-то не понравиться, ты давно живешь в другой стране, иногда долго живешь у кого дома. Есть свои привычки, есть местные обычаи. Мы гости. Я считаю, что очень важно проявлять уважение к польскому народу, чтобы потом, когда вы вернетесь в Украину, поляки могли сказать: к сожалению, украинцы уехали, как нам хорошо жилось вместе", – сказал президент Украины.

Сколько украинцев выехали в Польшу