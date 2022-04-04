Зеленский обратился к лауреатам и участникам премии Grammy

09:28 04 апреля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением на церемонии награждения победителей музыкальной премии Grammy, где призвал помогать Украине любыми способами.

В обращении Зеленский рассказал звездам мирового шоу-бизнеса, что украинские музыканты сейчас вынуждены носить военную форму вместо костюмов и поют перед ранеными в госпиталях.

«На нашей земле мы боремся с Россией, приносящей ужасную тишину со своими бомбами. Мертвую тишину. Заполните тишину своей музыкой. Расскажите о наших историях. Расскажите правду о войне в своих социальных сетях по телевидению. Поддержите нас как можете. Любой, но не тишиной», – сказал Зеленский. 
 
 