Зеленский о российских пленных

06:53 18 марта Киев, Украина

Зеленский: "В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и много тех, о ком в РФ даже не вспоминают и не пытаются забрать. На кого домой уже пришли "похоронки", хотя они у нас в плену и живые".

Напомним, при СНБО создан специальный сайт "Оккупант", где члены семей военных армии России могут отыскать имена своих пропавших родственников, также успешно функционирует интернет-ресурс по поиску убитых на украинской земле российских захватчиков. Он называеися 200rf.com («Ищи своих»), создан Министерством внутренних дел Украины. Сайт оперативно обновляет информацию о взятых в плен и погибших российских военнослужащих в Украине с начала вторжения. В частности, публикуются фотографии и видео, полученные непосредственно с поля боя.