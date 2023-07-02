Зеленский назвал позорным решение о повышении тарифов на воду

09:52 02 июля Киев, Украина

Многие украинцы с пониманием отнеслись к подорожанию электроэнергии. Но грянувшее следом объявление о подорожании воды стало "легким шоком". Это непростое решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Однако, президент Владимир Зеленский назвал позорным это решение о повышении с 1 июля тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

"Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем спокойно воспринимать такие решения", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Он добавил, что дал поручение правительству Дениса Шмыгаля представить ответные решения. "И они будут", – пообещал президент.

Напомним, в четверг НКРЭКУ приняла решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в среднем на 32% в зависимости от водоканала.

Добавим, что с 1 июня Кабмин повысил тарифы на электроэнергию для населения – до 2,64 грн/кВт-ч.