Зеленский на Донбассе: посещение магазина приятно удивило

18:16 06 Август Киев, Украина

Во время своего визита на Донбасс президент Зеленский зашел в первый попавшийся магазин , с целью "подзарядиться" и был приятно удивлен тем, как люди соблюдают карантинные установки.

Об этом сообщает его Telegram-канал Zelenskiy/Official в четверг, 6 августа.



В магазине глава государства взял кофе и сладости.

"Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно - улыбками наших искренних людей", - написал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел, но все находящиеся люди там были в масках. Он отметил их бережное отношение к себе и другим в условиях пандемии.

"Что я хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только для того, чтобы сфотографироваться", - написал он.

Он выразил благодарность украинцам за ответственность и высокий уровень культурной осведомленности.