Зеленский и Залужный: украинцы назвали главных деятелей 2022 года

18:18 12 января Киев, Украина





Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Почти 60% украинцев считают главным политиком 2022 президента Владимира Зеленского, после него с большим отставанием идет главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный , которого назвали 10% респондентов.Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"Отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля Вы назвали бы политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

Как отмечают социологи, после избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "Политик года": в 2019-м его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м — 15%, в 2021-м - 17%.



На втором месте по частоте называния (10%) оказался главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. По 2% респондентов назвали советника Офиса президента Алексея Арестовича, пятого президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Еще по 1% украинцев вспомнили советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка и волонтера и телеведущего Сергея Притула.



При этом политиком 2022 Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на юге, 61% — в центральном регионе, 57% — на западе и 55% — на востоке Украины.



Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%). Представители младших возрастов чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% — среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастах», — отметили социологи.



Кроме того, среди тех, кто дома разговаривает преимущественно на украинском языке, Владимира Зеленского политиком года назвали 60%, среди тех, кто предпочитает русский — 55%.