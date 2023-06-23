Зеленский и первая леди посетили "Книжный Арсенал-2023"

Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская посетили открытие "Книжного Арсенала-2023" в Киеве.
Зеленский, в частности, выбрал для себя книги "Теории заговоров" Максима Яковлева и "Telegraf. Креатив в войне". Одна из координаторов секции о российско-украинской войне Анна Скорина сказала, что последняя книга пока в фаворитах по продажам в этой секции из-за выбора Зеленского.
Елена Зеленская выбрала "Как засыпать и просыпаться с удовольствием". Также Зеленские взяли новую книгу Александра Михеда "Позывной для Иова. Хроника вторжения", рассказала консультант на фестивале.
Зеленский и "Книжные Арсеналы"
Владимир Зеленский не в первый раз посещает "Книжный Арсенал" за время своего президентства. Да, он был на книжном фестивале в 2019 году — через несколько дней после инаугурации. Тогда корреспондентка Общественное Культура спросила, какую книгу Зеленский порекомендует прочесть каждому украинцу. Он ответил : Конституцию и "Кобзарь" Тараса Шевченко.
В 2021 году рекомендации Зеленского изменились . Он советовал прочитать "Черчилль и Орвелл. Битва за свободу" и "Империя должна умереть".
Зеленский, в частности, выбрал для себя книги "Теории заговоров" Максима Яковлева и "Telegraf. Креатив в войне". Одна из координаторов секции о российско-украинской войне Анна Скорина сказала, что последняя книга пока в фаворитах по продажам в этой секции из-за выбора Зеленского.
Елена Зеленская выбрала "Как засыпать и просыпаться с удовольствием". Также Зеленские взяли новую книгу Александра Михеда "Позывной для Иова. Хроника вторжения", рассказала консультант на фестивале.
Зеленский и "Книжные Арсеналы"
Владимир Зеленский не в первый раз посещает "Книжный Арсенал" за время своего президентства. Да, он был на книжном фестивале в 2019 году — через несколько дней после инаугурации. Тогда корреспондентка Общественное Культура спросила, какую книгу Зеленский порекомендует прочесть каждому украинцу. Он ответил : Конституцию и "Кобзарь" Тараса Шевченко.
В 2021 году рекомендации Зеленского изменились . Он советовал прочитать "Черчилль и Орвелл. Битва за свободу" и "Империя должна умереть".
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