Зеленский и Пашинян впервые встретились на саммите ЕПС

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 5 октября на полях саммита Европейского политического сообщества.
Об этом информирует Зеленский в своем Telegram-аккаунте.
В ходе их первой встречи обсуждалась ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. Зеленский подчеркнул интерес Украины к стабильности в регионе и развитию дружественных отношений с странами Южного Кавказа.
Также стороны обсудили возможности для укрепления двустороннего сотрудничества между Украиной и Арменией, а также потенциальные межрегиональные экономические проекты.
Об этом информирует Зеленский в своем Telegram-аккаунте.
В ходе их первой встречи обсуждалась ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. Зеленский подчеркнул интерес Украины к стабильности в регионе и развитию дружественных отношений с странами Южного Кавказа.
Также стороны обсудили возможности для укрепления двустороннего сотрудничества между Украиной и Арменией, а также потенциальные межрегиональные экономические проекты.
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