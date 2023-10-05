Зеленский и Макрон обсудили важные вопросы на саммите в Гранаде

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
На встрече были обсуждены ряд важных вопросов. Зеленский информировал Макрона о ситуации на фронте и потребностях Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Также акцентировалось внимание на аспектах взаимодействия в сфере обороны и расширении возможностей украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
В ходе встречи обсуждались меры по улучшению обстановки в Черноморском регионе, а также вопросы обеспечения безопасности Одесской области и портовой инфраструктуры.
По завершении переговоров, Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону за подтверждение ранее достигнутых соглашений и выразил надежду на успешную реализацию этих договоренностей.
Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
На встрече были обсуждены ряд важных вопросов. Зеленский информировал Макрона о ситуации на фронте и потребностях Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Также акцентировалось внимание на аспектах взаимодействия в сфере обороны и расширении возможностей украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
В ходе встречи обсуждались меры по улучшению обстановки в Черноморском регионе, а также вопросы обеспечения безопасности Одесской области и портовой инфраструктуры.
По завершении переговоров, Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону за подтверждение ранее достигнутых соглашений и выразил надежду на успешную реализацию этих договоренностей.
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