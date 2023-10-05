Зеленский и Макрон обсудили важные вопросы на саммите в Гранаде

18:25 05 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

На встрече были обсуждены ряд важных вопросов. Зеленский информировал Макрона о ситуации на фронте и потребностях Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Также акцентировалось внимание на аспектах взаимодействия в сфере обороны и расширении возможностей украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ходе встречи обсуждались меры по улучшению обстановки в Черноморском регионе, а также вопросы обеспечения безопасности Одесской области и портовой инфраструктуры.

По завершении переговоров, Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону за подтверждение ранее достигнутых соглашений и выразил надежду на успешную реализацию этих договоренностей.