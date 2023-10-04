Зеленский и Алиев обсудили гуманитарную помощь и суверенитет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом Зеленский сообщил в своем канале в Telegram в среду, 4 октября.
Зеленский выразил свою благодарность Алиеву за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, особенно в энергетическом секторе, в связи с наступающей зимой.
Об этом Зеленский сообщил в своем канале в Telegram в среду, 4 октября.
Зеленский выразил свою благодарность Алиеву за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, особенно в энергетическом секторе, в связи с наступающей зимой.
Во время разговора лидеры обсудили также вопросы региональной безопасности, актуальные вызовы и перспективы дальнейшего сотрудничества.
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