Зеленский и Алиев обсудили гуманитарную помощь и суверенитет Украины

19:07 04 октября Киев, Украина





Об этом Зеленский сообщил в своем канале в Telegram в среду, 4 октября.



Зеленский выразил свою благодарность Алиеву за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, особенно в энергетическом секторе, в связи с наступающей зимой. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Об этом Зеленский сообщил в своем канале в Telegram в среду, 4 октября.Зеленский выразил свою благодарность Алиеву за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, особенно в энергетическом секторе, в связи с наступающей зимой.

"Мы подтвердили наше обоюдное стремление к принципам суверенитета и территориальной целостности государств", - добавил президент.

Во время разговора лидеры обсудили также вопросы региональной безопасности, актуальные вызовы и перспективы дальнейшего сотрудничества.