Зеленский хочет заложить 1500 парков в Украине

Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может стать зеленой страной. Озеленение – часть государственной программы, которую презентовал глава государства на заседании палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре. Предположительно, в стране может появиться свыше 1500 парков.

Он отметил, что речь идет об общей цели — открытии по одному парку в каждой объединенной территориальной общине. Глава государства напомнил, что на днях подписал указ о создании экопроекта Зеленая страна, предусматривающий увеличение площади лесов в Украине. Зеленский отметил, что защита окружающей среды может стать первым делом, которое объединит всех.

Ранее сообщалось, что в Украине стартует экопроект «Зеленая страна», который предусматривает в течение ближайшего десятилетия увеличение на один миллион гектаров площади лесов.

Министерство экологии намерено ввести в стране новый экологический налог, который направят на финансирование климатической нейтральности Украины.