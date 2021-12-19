«Зажги свечу»: в Украине проведут акцию в День памяти жертв Голодомора

19:52 23 Ноябрь Киев, Украина

День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине 2021 года состоится в субботу, 27 ноября. Этому предшествовали трагические страницы в истории Украины. По традиции в День памяти в окне зажигают свечу, чтобы почтить память умершим от геноцида.

Каждый год в Украине проводят общенациональные мероприятия, в которых информируют людей о том, что Голодомор в Украине 1932-1933 годов был спровоцирован советской властью, как геноцид против украинского народа. 

В этом году многие зарубежные диаспоры присоединились к чествованию Дня памяти жертв Голодомора — это Вашингтон, Торонто, Берлин, Лондон и многие другие.

К 88-й годовщине Голодомора большое внимание уделили детям, как самым слабым и беззащитным, чья смертность в годы голода намного превышала взрослую категорию людей.

 

Фото: В Национальном музее Голодомора-геноцида проводится реэкспозиция — основательное обновление выставочных материалов
 

Поэтому организаторы национального Дня памяти составили мероприятия, которые охватили самые разные аспекты:

  • 18 ноября — публичная дискуссия о демографических потерях Украины в результате Голодомора.
  • 22 ноября — презентация бесплатного учебного пособия для учителей «Голодомор 1932-1933 годов — геноцид украинской нации» в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида.
  • 23 ноября — круглый стол: «Как говорить с детьми о Голодоморе».
  • 25 ноября — V Международная научно-практическая конференция «Интердисциплинарные подходы в исследовании Голодомора-геноцида» в онлайн-режиме.

Также Национальный музей Голодомора-геноцида инициировал акцию по сбору материалов, свидетельствующих о временах Голодомора. Директор института исследования Голодомора Светлана Маркова поделилась планами: «Мы хотим сконцентрировать воспоминания в единственном месте».

 

«Зажги свечу» — 27 ноября в 16:00 зажгли свечу памяти в своем окне!

Традицию чествовать жертв Голодомора зажженной в окне свечой начал американский историк Джеймс Мейс, который в 1986–1987 годах возглавлял Комиссию конгресса США по сбору свидетельств очевидцев голода. Слова историка сейчас можно прочитать на стене Зала памяти музея: «Украина принадлежит к тем странам, которые в своем подтоталитарном прошлом пережили одну из самых больших трагедий в истории цивилизации — геноцид».