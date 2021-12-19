«Зажги свечу»: в Украине проведут акцию в День памяти жертв Голодомора

День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине 2021 года состоится в субботу, 27 ноября. Этому предшествовали трагические страницы в истории Украины. По традиции в День памяти в окне зажигают свечу, чтобы почтить память умершим от геноцида.
Каждый год в Украине проводят общенациональные мероприятия, в которых информируют людей о том, что Голодомор в Украине 1932-1933 годов был спровоцирован советской властью, как геноцид против украинского народа.
В этом году многие зарубежные диаспоры присоединились к чествованию Дня памяти жертв Голодомора — это Вашингтон, Торонто, Берлин, Лондон и многие другие.
К 88-й годовщине Голодомора большое внимание уделили детям, как самым слабым и беззащитным, чья смертность в годы голода намного превышала взрослую категорию людей.
Поэтому организаторы национального Дня памяти составили мероприятия, которые охватили самые разные аспекты:
- 18 ноября — публичная дискуссия о демографических потерях Украины в результате Голодомора.
- 22 ноября — презентация бесплатного учебного пособия для учителей «Голодомор 1932-1933 годов — геноцид украинской нации» в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида.
- 23 ноября — круглый стол: «Как говорить с детьми о Голодоморе».
- 25 ноября — V Международная научно-практическая конференция «Интердисциплинарные подходы в исследовании Голодомора-геноцида» в онлайн-режиме.
Также Национальный музей Голодомора-геноцида инициировал акцию по сбору материалов, свидетельствующих о временах Голодомора. Директор института исследования Голодомора Светлана Маркова поделилась планами: «Мы хотим сконцентрировать воспоминания в единственном месте».
«Зажги свечу» — 27 ноября в 16:00 зажгли свечу памяти в своем окне!
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