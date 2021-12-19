«Зажги свечу»: в Украине проведут акцию в День памяти жертв Голодомора

День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине 2021 года состоится в субботу, 27 ноября. Этому предшествовали трагические страницы в истории Украины. По традиции в День памяти в окне зажигают свечу, чтобы почтить память умершим от геноцида.

Каждый год в Украине проводят общенациональные мероприятия, в которых информируют людей о том, что Голодомор в Украине 1932-1933 годов был спровоцирован советской властью, как геноцид против украинского народа.

В этом году многие зарубежные диаспоры присоединились к чествованию Дня памяти жертв Голодомора — это Вашингтон, Торонто, Берлин, Лондон и многие другие.

К 88-й годовщине Голодомора большое внимание уделили детям, как самым слабым и беззащитным, чья смертность в годы голода намного превышала взрослую категорию людей.