Заявления на регистрацию брака в "Дии" подали более 10 тысяч пар

17:19 18 августа Киев, Украина

Более 10 тысяч украинских пар подали заявление о государственной регистрации брака в приложении "Дия" , сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Раньше поход в ДРАЦС и оформление заявления о регистрации брака были длинными и неромантическими. Сейчас все изменилось. В этом убедились более 10 тысяч украинцев", - говорится в сообщении Федорова.

Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина отошла от устаревших бумажных процедур и все переведено в онлайн.

"Люди должны тратить время на важные дела, а не скучные вещи. Если любовь не ждет, то и вы не должны. Все быстро, удобно и просто", - заметил Михаил Федоров.

Он также напомнил, что для того чтобы подать заявление о регистрации брака, нужно 15 минут свободного времени и интернет.