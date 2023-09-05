Заявления на регистрацию брака в "Дии" подали более 10 тысяч пар
17:19 18 августа Киев, Украина
Более 10 тысяч украинских пар подали заявление о государственной регистрации брака в приложении "Дия"
, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Раньше поход в ДРАЦС и оформление заявления о регистрации брака были длинными и неромантическими. Сейчас все изменилось. В этом убедились более 10 тысяч украинцев", - говорится в сообщении Федорова.
Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина
отошла от устаревших бумажных процедур и все переведено в онлайн.
"Люди должны тратить время на важные дела, а не скучные вещи. Если любовь не ждет, то и вы не должны. Все быстро, удобно и просто", - заметил Михаил Федоров.
Он также напомнил, что для того чтобы подать заявление о регистрации брака, нужно 15 минут свободного времени и интернет.
"Зашли в удобное время в "Действие", заполнили форму. И все. Вам поступит на электронную почту ответ и детали церемонии. Главное - не забыть явиться с любимым человеком в ДРАЦС в выбранную дату", - написал Федоров.
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