Завтра во Львове стартует конкурс ледовых скульптур

18:31 13 Январь Киев, Украина





Настоящие произведения искусства изо льда на тему «Праздник во Львове» будут создавать пять украинских креативных скульпторов – Сергей Жолудь, Денис Шиманский, Владимир Семков, Юрий Царенко и Тарас Попович. Художники в своих творениях должны придерживаться симметрии, 14 и 15 января во Львове на площади перед Оперным театром состоится IX конкурс ледовых скульптур, сообщает Львовский горсовет.Настоящие произведения искусства изо льда на тему «Праздник во Львове» будут создавать пять украинских креативных скульпторов – Сергей Жолудь, Денис Шиманский, Владимир Семков, Юрий Царенко и Тарас Попович. Художники в своих творениях должны придерживаться симметрии,

правильности пропорций, чистоты обработки льда, а также подробно отразить эскиз.

Оценивать старания участников и определять победителя будет известная семья художников – Дарья Алешкина и Гордей Старух.



Имя победителя будет оглашено 15 января в 17:00. Львовян и гостей города приглашают на это событие.