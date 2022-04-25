Завтра в столице будет ограничено движение транспорта. Список улиц

12:58 26 июля Киев, Украина

В связи с празднованием 1033-летней годовщины со дня Крещения Киевской Руси в столице будет перекрыто движение по нескольким улицам.

Об этом сообщает Телеграм-канал Х* ый Киев.



Отмечается, что с 6:00 перекроют:

Крещатик (от ул . Богдана Хмельницкого до Европейской площади)

. Богдана Хмельницкого до Европейской площади) Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)

Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)

Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)

Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)

Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)

Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будут перекрыты улицы: