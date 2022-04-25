Завтра в столице будет ограничено движение транспорта. Список улиц

В связи с празднованием 1033-летней годовщины со дня Крещения Киевской Руси в столице будет перекрыто движение по нескольким улицам.
Об этом сообщает Телеграм-канал Х* ый Киев.
Отмечается, что с 6:00 перекроют:
Отмечается, что с 6:00 перекроют:
- Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади)
- Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)
- Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)
- Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)
- Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)
- Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)
- Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будут перекрыты улицы:
- Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской)
- Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы)
- Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
- аллея Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
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