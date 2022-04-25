Завтра в столице будет ограничено движение транспорта. Список улиц

12:58 26 июля Киев, Украина

В связи с празднованием 1033-летней годовщины со дня Крещения Киевской Руси в столице будет перекрыто движение по нескольким улицам.
 
Об этом сообщает Телеграм-канал Х* ый Киев.

Отмечается, что с 6:00 перекроют:
  • Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади)
  • Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)
  • Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)
  • Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)
  • Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)
  • Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)
  • Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будут перекрыты улицы:
  • Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской)
  • Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы)
  • Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
  • аллея Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
  • Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).