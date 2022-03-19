Завтра в рамках Всеукраинского форума Зеленский представит программу «Здоровая Украина»

17:26 21 июня Киев, Украина

22 июня стартует Всеукраинский Форум Украина-30, в рамках которого президент Владимир Зеленский презентует общенациональную программу «Здоровая Украина»

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский во вторник присоединится к работе Всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина", который будет проходить в Киеве 22-24 июня. В первый день мероприятия, который будет посвящен теме "Активная Украина", глава государства представит общенациональную программу "Здоровая Украина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники форума, среди которых - представители Офиса Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта обсудят популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в громадах, доступность спорта для всех слоев населения, обеспечение инклюзии и безбарьерности в спорте.



Во второй день мероприятия, темой которого будет "Сознательная Украина", состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации культуры здорового питания, которая является основой программы "Новая украинская школа - пространство здоровья".



Тема третьего дня форума - "Жизнелюбивая Украина". Участники мероприятия выразят свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, влияющие на здоровье нации.