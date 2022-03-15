Завтра в Полтаве пройдет семейный фестиваль «Папа FEST 2021»

16:48 15 июня Киев, Украина

Жителей Полтавы и гостей города приглашают 16 июня на семейный фестиваль «Папа FEST 2021». Гостей мероприятия ждут разнообразные мастер-классы, занятия по йоге и много других развлечений.

Об этом сообщает на своей Фейсбук-странице «Областной молодежный центр. Полтава»

"Папа FEST 2021"- это совместный полезный досуг пап и детей. Но организаторы мероприятия ждут абсолютно всех, потому что уверены - ответственный папа, ответственная мама - счастливый ребенок, а значит, гармония в семье.

"Участники смогут поиграть со сказочными аниматорами и увидеть этот мир через радужные пузыри, почувствовать себя настоящим бойцом тхэквондо, научиться оказывать своим детям необходимую домедицинскую помощь и тут же иметь возможность задать вопрос детским врачам, познакомиться с основами самозащиты и понимать, как действовать в критических ситуациях, попробовать полезную и одновременно вкусную пищу от крафтовых производителей, создать собственными руками красоту на мастер-классе по изобразительному и декоративно-прикладного искусства и тут же прорелаксуваты на занятии по парной йоги", - сообщили организаторы мероприятия.

А еще будет возможность поиграть в беспроигрышную лотерею.

Мероприятие состоится 16 июня в Корпусном парке, з 10:00 до 14:00